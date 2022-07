Tudor: “Marsiglia grande club. Ligue 1? Un campionato bellissimo” (Di martedì 5 luglio 2022) Igor Tudor ha tenuto la prima conferenza stampa ufficiale da nuovo allenatore dell’Olympique Marsiglia. Queste le parole dell’ex tecnico del Verona: “Tutti conoscono la grandezza del club. Ho parlato con il mio amico Alen Boksic e me ne ha parlato bene. Conosco tutti i giocatori del club. Sono molto felice di essere il loro allenatore. Ognuno è diverso e può vincere con una tattica diversa. Voglio un calcio offensivo, intenso, ma senza dimenticare la difesa. Il mio obiettivo è fare in modo che le persone che vengono allo stadio non restino deluse. Ci saranno giocatori in partenza e in arrivo, ma è così per tutti i club. E’ inevitabile che in me ci sia una parte d’Italia. L’obiettivo per me è adattarmi al campionato senza rinnegare il mio stile. E’ un ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Igorha tenuto la prima conferenza stampa ufficiale da nuovo allenatore dell’Olympique. Queste le parole dell’ex tecnico del Verona: “Tutti conoscono lazza del. Ho parlato con il mio amico Alen Boksic e me ne ha parlato bene. Conosco tutti i giocatori del. Sono molto felice di essere il loro allenatore. Ognuno è diverso e può vincere con una tattica diversa. Voglio un calcio offensivo, intenso, ma senza dimenticare la difesa. Il mio obiettivo è fare in modo che le persone che vengono allo stadio non restino deluse. Ci saranno giocatori in partenza e in arrivo, ma è così per tutti i. E’ inevitabile che in me ci sia una parte d’Italia. L’obiettivo per me è adattarmi alsenza rinnegare il mio stile. E’ un ...

