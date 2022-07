Truffa telefonica da 99 milioni di euro: concluse le indagini. Coinvolte 33 persone, anche ex dirigenti delle società telefoniche (Di martedì 5 luglio 2022) Truffa telefonica da 99 milioni: sono concluse le indagini della Procura di Milani riguardo l’inchiesta che vede al centro compagnie telefoniche, società e ex dirigenti. Il valore delle truffe è molto alto e verso fine 2022 ci sarà la chiusura dell’iter giudiziario. Truffa telefonica da 99 milioni di euro: concluse le indagini La Truffa telefonica da 99 milioni di euro è giunta a un punto cruciale dell’iter giudiziario. Infatti, la Procura di Milano ha chiuso le indagini della Truffa nei confronti di tantissimi clienti da parte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 5 luglio 2022)da 99: sonoledella Procura di Milani riguardo l’inchiesta che vede al centro compagniee ex. Il valoretruffe è molto alto e verso fine 2022 ci sarà la chiusura dell’iter giudiziario.da 99dileLada 99diè giunta a un punto cruciale dell’iter giudiziario. Infatti, la Procura di Milano ha chiuso ledellanei confronti di tantissimi clienti da parte ...

