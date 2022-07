TROPICO | fuori l’8 Luglio ”CONTRABBANDO” | il nuovo feat con Cesare Cremonini e Fabri Fibra

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 luglio 2022)torna in radio conuring con; il risultato di questo mix esplosivo è “”., ilbrano conCredits – Ufficio Stampa Parole & DintorniL’8, ilbrano di! Un testo tagliente per una canzone che vuole far riflettere sul fatto che «le buone idee di questi tempi sono di– come racconta ...