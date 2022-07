Tropico | Cesare Cremonini e Fabri Fibra insieme nel singolo Contrabbando

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 5 luglio 2022), uno degli autori più importanti della scena attuale, torna in radio e lo fa con un inedito featuring con: il risultato di questo mix esplosivo è(Epic / Sony Music), il nuovo brano fuori venerdì 8 luglio e da ora in pre-save e pre-add: https://Epic.lnk.to/Un testo tagliente per una canzone che vuole far riflettere sul fatto che «le buone idee di questi tempi sono di– come racconta– c’è un ingorgo ovunque, troppe informazioni tutte, troppe opinioni, troppa musica tutta, tutti vogliono tutto, tutti sanno tutto… se qualcuno dovesse mai avere una buona idea in questo periodo credo che non verrebbe ...