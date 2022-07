Trattativa Ostigard: si oppone il Brighton, ma il Napoli ha un obiettivo (Di martedì 5 luglio 2022) Un mercato animato quello del Napoli in entrata, che ha già concluso ben due acquisti prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, portando in casa azzurra Olivera e Kvaratskhelia. Nonostante ciò, restano ancora tanti altri punti da definire per formare una rosa completa e lunga a disposizione di Luciano Spalletti per affrontare gli impegni in Serie A e in Champions League. A fronte di alcuni addii già definiti e di probabili cessioni in arrivo imminente, il ds Cristiano Giuntoli ha gli occhi puntati in varie direzioni. Un obiettivo fondamentale, indipendentemente dalla questione relativa ad un possibile addio di Koulibaly, è la scelta di un quarto di difesa. In prima fila c’è Leo Ostigard, che sembra aver vinto il ballottaggio con Casale ed essere a tutti gli effetti un obiettivo chiaro ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 5 luglio 2022) Un mercato animato quello delin entrata, che ha già concluso ben due acquisti prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, portando in casa azzurra Olivera e Kvaratskhelia. Nonostante ciò, restano ancora tanti altri punti da definire per formare una rosa completa e lunga a disposizione di Luciano Spalletti per affrontare gli impegni in Serie A e in Champions League. A fronte di alcuni addii già definiti e di probabili cessioni in arrivo imminente, il ds Cristiano Giuntoli ha gli occhi puntati in varie direzioni. Unfondamentale, indipendentemente dalla questione relativa ad un possibile addio di Koulibaly, è la scelta di un quarto di difesa. In prima fila c’è Leo, che sembra aver vinto il ballottaggio con Casale ed essere a tutti gli effetti unchiaro ...

Pubblicità

cn1926it : #Ostigard, il #Torino ci prova ma lui vuole solo il #Napoli: è braccio di ferro col #Brighton - MondoNapoli : CdM - Napoli, continua la trattativa per Ostigard. il difensore vuole solo la maglia azzurra -… - naptam_10 : Addirittura il Torino. Pensate che appeal ha il Napoli. Grazie @ADeLaurentiis. Che sia A16 o che sia AQR o che sian… - AndreaMelos1994 : @pupi89 @Giampaolesimo Speriamo. Così forse possiamo sbloccare la trattativa per Ostigard dando anche in prestito a… - CalcioNapoli24 : -