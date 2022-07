Traffico Roma del 05-07-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdeve li trovate in studio Tiziano remondi sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina ti percussioni sul tratto Urbano della A24Teramo con difficoltà di immissione sul Raccordo Anulare code poi perin carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina mentre su via Pontina per un veicolo in panne Ci sono code in uscita dalla città da via Cristoforo Colombo a Mostacciano quindi in direzione di Pomezia altri file ma per incidente su via del Mare all’altezza di Castel Fusano in direzione diper un incendio resta chiusa via di Pratica tra via Pontina e via Arno nella direzione chiusa Inoltre una corsia su via Pontina all’altezza di via di Pratica di Mare nelle ...