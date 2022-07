Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdeveri trovate in studio Tiziana remondie incidente su via Pontina coda in uscita dalla città da via Cristoforo Colombo a via di Vallerano è in carreggiata opposta tra spina il raccordo anulare ripercussioni sullo stesso raccordo anulare in fila in carreggiata esterna dallaFiumicino più avanti percode a tratti Trabia Tina Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana il video con l’ 24Teramo mentre per un incendio resta chiusa via di Pratica tra via Pontina e via Taro nelle due direzioni inevitabili ripercussioni per ilcode poi su via Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia e resta chiusa per un incidente alla ...