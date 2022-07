Tra e star è barbiecore mania. Ec co spiegato perchè si vedono tutte come la bambola rosa più famosa di sempre. (Di martedì 5 luglio 2022) La Barbie continua a dettare moda. Da quando è stata resa pubblica la notizia che nel 2023 uscirà un film dedicato alla bambola più iconica di sempre, le immagini in anteprima di Margot Robbie sono ovunque. Su Internet non si fa altro che domandarsi come sarà interpretata la storia, mentre tra le celebrity è già scoppiata la barbiecore mania. Abiti femminili, estetica vagamente vintage e tutto, rigorosamente, rosa. Dalle passerelle ad Instagram è stato un attimo, e adesso anche le celeb si vestono così. Chi indossa meglio questi look, la barbie o le star? Tutta colpa di Margot Robbie Le foto di Margot Robbie, in sella ad una corvetta rosa, apparse sul web qualche settimana fa hanno fatto scalpore. Quando meno ce lo si aspettava, Barbie ... Leggi su amica (Di martedì 5 luglio 2022) La Barbie continua a dettare moda. Da quando è stata resa pubblica la notizia che nel 2023 uscirà un film dedicato allapiù iconica di, le immagini in anteprima di Margot Robbie sono ovunque. Su Internet non si fa altro che domandarsisarà interpretata la storia, mentre tra le celebrity è già scoppiata la. Abiti femminili, estetica vagamente vintage e tutto, rigomente,. Dalle passerelle ad Instagram è stato un attimo, e adesso anche le celeb si vestono così. Chi indossa meglio questi look, la barbie o le? Tutta colpa di Margot Robbie Le foto di Margot Robbie, in sella ad una corvetta, apparse sul web qualche settimana fa hanno fatto scalpore. Quando meno ce lo si aspettava, Barbie ...

