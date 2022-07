Tour de France 2022, Tadej Pogacar: “Mi aspettavo l’attacco della Jumbo-Visma, Van Aert oggi ha demolito tutti” (Di martedì 5 luglio 2022) Trionfo meritatissimo quello conquistato da Wout Van Aert nella quarta tappa del Tour de France. Il belga della Jumbo-Visma mette il proprio sigillo sulle strade transalpine dopo tre secondi posti nei segmenti d’esordio, rafforzando ulteriormente il simbolo del primato: ora Yves LampAert insegue a 25”, ritardo di 32” per Tadej Pogacar. Lo sloveno, favorito della vigilia per la vittoria finale, ha rischiato di perdere terreno dagli altri uomini di classifica nel tratto conclusivo pur riuscendo a limitare egregiamente i danni. Nessun secondo perso dagli scalatori dunque e maglia bianca di miglior giovane sempre sulle sue spalle. Queste le dichiarazioni del fenomeno classe ’98 raccolte da Spaziociclismo: “Cosa stavo ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) Trionfo meritatissimo quello conquistato da Wout Vannella quarta tappa delde. Il belgamette il proprio sigillo sulle strade transalpine dopo tre secondi posti nei segmenti d’esordio, rafforzando ulteriormente il simbolo del primato: ora Yves Lampinsegue a 25”, ritardo di 32” per. Lo sloveno, favoritovigilia per la vittoria finale, ha rischiato di perdere terreno dagli altri uomini di classifica nel tratto conclusivo pur riuscendo a limitare egregiamente i danni. Nessun secondo perso dagli scalatori dunque e maglia bianca di miglior giovane sempre sulle sue spalle. Queste le dichiarazioni del fenomeno classe ’98 raccolte da Spaziociclismo: “Cosa stavo ...

