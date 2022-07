Tour de France 2022 oggi | quarta tappa | percorso | altimetria | favoriti | tv Percorso ricco di strappi | attenzione al vento

(Di martedì 5 luglio 2022) Archiviato il giorno di riposo ildeapproda in territorio transalpino per ladella manifestazione. Partenza da Dunkerque ed arrivo a Calais nel segmento di 171 km che si snoda nell’Alta Francia: scopriamo tutti i segreti di questa frazione ricca di insidie.Sei le côtes da affrontare lungo il, salite breve ma impegnative che potrebbero fungere anche da trampolino di lancio. Superati i primi 30 km il gruppo affronterà la Côte de Cassel (1,7 km al 4,2%), a cui faranno seguito il traguardo volante di Lumbres (km 63,2) e la Côte de Remilly-Wirquin (1,1 km al 6,8%). Dopo la metà diecco in rapida successione la Côte de Nielles-lès-Bléquin (1,1 km al 7,7%), la Côte de Harlettes (1,3 km al 6%) ...

Sui canali nazionali invece sarà Rai Due a garantire la trasmissione del Tour de France. La diretta sul secondo canale partirà alle ore 14.45 con il commento di Stefano Rizzato e Stefano Garzelli. La trasmissione streaming avverrà invece su RaiPlay. Gli organizzatori del Tour de France hanno inviato la loro "solidarietà e compassione" per la sparatoria di domenica a Copenaghen, pochissimi giorni dopo che la città aveva ospitato la Grand Depart della corsa. Archiviato il giorno di riposo il Tour de France approda in territorio transalpino per la quarta tappa della manifestazione. Partenza da Dunkerque ed arrivo a Calais nel segmento di 171 km che si snoda nell'Alta Francia. Dopo il giorno di riposo dovuto al trasferimento dalla Danimarca, il Tour de France 2022 riprende quest'oggi la sua marcia. Prima frazione in terra transalpina con la Dunkerque-Calais di 171,5 chilometri.