Tour de France 2022 | le pagelle di oggi | Wout van Aert mostruoso | Jasper Philipsen beffato Super Luca Mozzato

(Di martedì 5 luglio 2022)QUARTA TAPPADEvan, voto 10: dopo tre secondi posti, ecco che arriva il colpo del campione. E che colpo… Un qualcosa disulla Côte du Cap Blanc-Nez: attacca sfruttando il lavoro della Jumbo-Visma, distrugge la concorrenza e mantiene il vantaggio negli ultimi dieci chilometri. Incrementa ancora in classifica e domani sul pavé può arrivare il bis., voto 7: arriva ed esulta, nonostante la seconda piazza. Una scena vista e rivista in queste ultime settimane,particolarmente inspiegabile vista la vicinanza di van. Il belga domina la volata del gruppo, ma non può essere felice. Christophe Laporte, voto 8: un salto di qualità eccezionale ...

Archiviata la trasferta in Danimarca, ilfa rientro in patria, ma il copione non cambia: scatto al km 0 del francese Anthony Perez (Cofidis) e del 'solito' Magnus Cort Nielsen (EF Education - EasyPost), sempre più maglia a pois grazie ...Le classifiche delde2022 aggiornate dopo la quarta tappa, da Dunkerque a Calais di 171.5 chilometri, in cui vince Wout Van Aert, sulle sue spalle dunque più salda la maglia gialla, mentre la maglia a pois ...Dopo il giorno di riposo, alla Grande Boucle si sono visti fuochi d’artificio. CALAIS - Ricaricate le pile nel giorno di riposo dopo la “sparata” delle prime tre tappe danesi, il Tour de France ha pro ...Doveva arrivare ed è arrivato. Wout Van Aert si è preso di forza, di rabbia e di grande classe il suo primo successo in questo Tour de France dopo tre secondi posti consecutivi. Vittoria in solitaria ...