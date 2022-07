Tour de France 2022, la tappa di domani Lille-Arenberg: percorso e altrimetria. 11 tratti di pavé e tanta fatica (Di martedì 5 luglio 2022) In attesa di scoprire come andrà a finire la tappa odierna, è già arrivato il momento di dare un’occhiata alla frazione di domani. Si partirà da Lille e si arriverà, dopo 157 km, a Wallers-Arenberg. Andiamo a scoprire insieme il percorso completo e l’altimetria. percorso E ALTIMETRIA La quinta tappa è una delle frazioni più attese dell’intero Tour de France 2022. Il motivo? Le pietre. Saranno infatti presenti ben 11 tratti di durissimo pavé per un totale di 19,4 km. Tra questi 11 settori, ci sono anche quelli classici della Parigi-Roubaix, ovvero Wandignies, Brillon, Sars et Rosieres, e Wallers a 6 km dall’arrivo. Il traguardo sarà posto in prossimità della foresta di ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) In attesa di scoprire come andrà a finire laodierna, è già arrivato il momento di dare un’occhiata alla frazione di. Si partirà dae si arriverà, dopo 157 km, a Wallers-. Andiamo a scoprire insieme ilcompleto e l’altimetria.E ALTIMETRIA La quintaè una delle frazioni più attese dell’interode. Il motivo? Le pietre. Saranno infatti presenti ben 11di durissimoper un totale di 19,4 km. Tra questi 11 settori, ci sono anche quelli classici della Parigi-Roubaix, ovvero Wandignies, Brillon, Sars et Rosieres, e Wallers a 6 km dall’arrivo. Il traguardo sarà posto in prossimità della foresta di ...

