Tour de France 2022, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: Wout van Aert vuole finalmente la vittoria (Di martedì 5 luglio 2022) Si riparte dopo il primo, obbligatorio (per il trasferimento), giorno di riposo. Quarta tappa per il Tour de France 2022 che rientra in madre patria dopo una tre giorni in Danimarca: Dunkerque-Calais, di 171,5 chilometri, con i velocisti pronti a giocarsi un'altra volata. Il più atteso è ovviamente Wout van Aert (Jumbo-Visma), che per ora ha una striscia incredibile di secondi posti: tre nelle prime tre frazioni. Il belga vuol sfatare questo tabù a partire da oggi ed alzare le braccia al cielo. Dovrà però fare attenzione alla coppia di velocisti neerlandesi che fino ad ora lo hanno preceduto nei due sprint disputati fino ad oggi: Dylan Groenewegen (Team BikeExchange – Jayco) e Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Apparsi in un buonissimo stato ...

