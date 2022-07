Torino, il colpo in attacco può arrivare dal Bologna (Di martedì 5 luglio 2022) Ivan Juric chiede alla dirigenza del Toro rinforzi per l'attacco, per riempire il vuoto lasciato dall'addio di Belotti. Come riportato... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) Ivan Juric chiede alla dirigenza del Toro rinforzi per l', per riempire il vuoto lasciato dall'addio di Belotti. Come riportato...

Pubblicità

zazoomblog : Torino il colpo in attacco può arrivare dal Bologna - #Torino #colpo #attacco #arrivare - ferris60 : @GianniPulito @PaoloLeChat Come ho già raccontato quel giorno avevo a Torino Storia dellaFilosofia 2 , dal Rinascim… - teoocchiuto : #Bayeye è un giocatore del Torino: circa un milione di euro al #Catanzaro. Ottimo colpo in uscita per i giallorossi… - Fiorentinanews : 'L'acquisto di #Mandragora da parte della #Fiorentina è stato un duro colpo per i tifosi del #Torino. #Praet?… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: “Preaccordo con la #Juventus”: sbarca a Torino per 20 milioni! IL COLPO ? -