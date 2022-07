Todi | bene Maestrelli e Fonio | escono Bellucci e Arnaldi

(Di martedì 5 luglio 2022) Sono in corso gli incontri di primo turno di singolare agli "Internazionali di Tennis Città di", sui campi in rosso della città umbra. Importanti vittorie per i due qualificati azzurri contro due teste di serie

Pubblicità

zazoomblog : Todi: bene Maestrelli e Fonio esce Bellucci - #Todi: #Maestrelli #Fonio #Bellucci - maponi : RT @micastrichini: Todi, il Parco della Rocca Come iniziare bene la giornata - EmilianoVerga : RT @micastrichini: Todi, il Parco della Rocca Come iniziare bene la giornata -

...draw del Challenger organizzato da MEF Tennis Events sui campi in terra rossa del Tennis Club... il mio obiettivo è quello di andare avanti e fareogni settimana. Qui in Umbria mi trovo ......draw del Challenger organizzato da MEF Tennis Events sui campi in terra rossa del Tennis Club... il mio obiettivo è quello di andare avanti e fareogni settimana. Qui in Umbria mi trovo ...La vittoria di Luciano Darderi chiude la sessione serale nella giornata che ha dato il via alle sfide del tabellone principale degli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup. L’ ...All’alba del day 2 vanno in archivio le qualificazioni degli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup. Nel giorno che inaugura il main draw del Challenger organizzato da MEF Ten ...