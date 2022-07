TikTok Shop non arriverà né in Italia né negli Stati Uniti. Ma qual è la ragione? (Di martedì 5 luglio 2022) TikTok Shop non arriverà mai in Italia. Dopo essere stata lanciata l’anno scorso nel Regno Unito, il suo primo mercato al di fuori dell’Asia, l’iniziativa non andrà in porto né in Europa né negli Stati Uniti. LEGGI ANCHE > Tik Tok sta lavorando a “Project Texas”, un programma per tutelare i dati degli utenti USA TikTok Shop non arriverà in Italia Il progetto non ha rispettato le aspettative. TikTok aveva previsto di lanciare la funzione in Germania, Francia, Italia e Spagna nella prima metà di quest’anno, prima di espandersi negli Stati Uniti nel 2022. I piani di espansione sono però Stati ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 5 luglio 2022)nonmai in. Dopo essere stata lanciata l’anno scorso nel Regno Unito, il suo primo mercato al di fuori dell’Asia, l’iniziativa non andrà in porto né in Europa né. LEGGI ANCHE > Tik Tok sta lavorando a “Project Texas”, un programma per tutelare i dati degli utenti USAnoninIl progetto non ha rispettato le aspettative.aveva previsto di lanciare la funzione in Germania, Francia,e Spagna nella prima metà di quest’anno, prima di espandersinel 2022. I piani di espansione sono però...

