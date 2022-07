“Tifosiiii | ho rinnovatiooo” | Rosati annuncia l’accordo con la Fiorentina in… corsivo | VIDEO

(Di martedì 5 luglio 2022) Antonioè diventato virale sui social e il motivo non riguarda le prodezze in campo. E’ un portiere di grande esperienza che nel corso della carriera ha indossato tante maglie. E’ il terzo portiere e si è dimostrato sempre molto affidabile, dentro e fuori dal campo. E’ una persona molto apprezzata dai compagni e un suoha raggiunto un numero importante di visualizzazioni.hato il rinnovo del contratto in…. “, ho”, ha detto il portiere dopo aver sollevato le lenti dei suoi occhiali. Ilè diventato il tormentone di Tik Tok ed è stato rispolverato dall’influencer Elisa Esposito, la professoressa che è si ritrovata star dei social. Il portiere...

Pubblicità

SportFair

Antonio Rosati è diventato virale sui social e il motivo non riguarda le prodezze in campo. E’ un portiere di grande esperienza che nel corso della carriera ha indossato tante maglie. E’ il terzo port ...E’ in corso il calciomercato estivo e le squadre del campionato di Serie A sono sempre più scatenate tra colpi di mercato e rinnovi. Un club particolarmente attivo è la Fiorentina che ha deciso di rip ...