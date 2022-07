THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS ANNUNCIA L'ELENCO 51-100 PER IL 2022 (Di martedì 5 luglio 2022) LONDRA, 5 luglio 2022 /PRNewswire/



The WORLD's 50 BEST RESTAURANTS 2022, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, presenta oggi il suo ELENCO di ristoranti classificati tra il 51° e il 100° posto in vista della cerimonia annuale di premiazione, che si terrà lunedì 18 luglio a Londra. L'ELENCO annuale è creato da una giuria bilanciata per genere, composta da oltre 1.080 autorità indipendenti nel mondo della gastronomia, da chef e giornalisti di fama internazionale e gastronomi itineranti. Questa estensione della graduatoria nasce con lo stesso processo di votazione di The WORLD's 50 BEST RESTAURANTS e mette in evidenza le realtà del settore ricettivo a livello mondiale. Quest'anno l'Asia occupa 14 posti nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) LONDRA, 5 luglio/PRNewswire/The's 50, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, presenta oggi il suodi ristoranti classificati tra il 51° e il 100° posto in vista della cerimonia annuale di premiazione, che si terrà lunedì 18 luglio a Londra. L'annuale è creato da una giuria bilanciata per genere, composta da oltre 1.080 autorità indipendenti nel mondo della gastronomia, da chef e giornalisti di fama internazionale e gastronomi itineranti. Questa estensione della graduatoria nasce con lo stesso processo di votazione di The's 50e mette in evidenza le realtà del settore ricettivo a livello mondiale. Quest'anno l'Asia occupa 14 posti nella ...

