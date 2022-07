Terremoto sul governo Johnson: BoJo al capolinea dopo l’uscita dei ministri di peso (Di martedì 5 luglio 2022) Nuova tegola per il governo britannico di Boris Johnson, che ora scricchiola sempre di più. Il ministro della Salute Sajid Javid si è dimesso nella giornata odierna dichiarando di non poter “più servire in buona coscienza in questo governo”. Subito dopo a ruota ha seguito il vero e proprio numero due dell’esecutivo, il Cancelliere dello Scacchiere InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 5 luglio 2022) Nuova tegola per ilbritannico di Boris, che ora scricchiola sempre di più. Il ministro della Salute Sajid Javid si è dimesso nella giornata odierna dichiarando di non poter “più servire in buona coscienza in questo”. Subitoa ruota ha seguito il vero e proprio numero due dell’esecutivo, il Cancelliere dello Scacchiere InsideOver.

Pubblicità

SoniaLaVera : Terremoto sul governo Johnson: BoJo al capolinea dopo l’uscita dei ministri di peso - sonoViolet : Poi si lamenta se Charlie Hebdo fa vignette sul terremoto in Italia, no? - berrycavetech : ?? Info terremoti - Nuovo evento ?? #terremoto #INGV Data e ora (Italia): 05/07/2022 13:41:08 Magnitudo: 3.1 ML Zon… - DominoEffetto : @0zen_ C'è il terremoto o sei seduto sul cesso? - azicrowace : SPOILER #StrangerThings - - - non so come dirvelo ma nè la d word in sè ha avuto senso e nè il discorso di dus… -