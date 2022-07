Tennis, Kyrgios denunciato per violenza: rischia due anni di carcere (Di martedì 5 luglio 2022) Nick Kyrgios, che domani affronterà il cileno Cristian Garin per un posto in semifinale a Wimbledon, è stato denunciato per violenza domestica dalla ex fidanzata. Il prossimo mese il Tennista australiano dovrà rispondere delle accuse della propria ex Chaira Passari, davanti ai giudici: in caso di condanna rischia fino a due anni di carcere, secondo Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 5 luglio 2022) Nick, che domani affronterà il cileno Cristian Garin per un posto in semifinale a Wimbledon, è statoperdomestica dalla ex fidanzata. Il prossimo mese ilta australiano dovrà rispondere delle accuse della propria ex Chaira Passari, davanti ai giudici: in caso di condannafino a duedi, secondo Calcio e Finanza.

