Tennis, impresa sfiorata di Sinner a Wimbledon contro Djokovic: sfuma il sogno della semifinale (Di martedì 5 luglio 2022) sfuma il sogno di Jannik Sinner sul Centrale di Wimbledon. Il numero 3 del mondo e campione uscente Novak Djokovic ha battuto in rimonta il giovane altoatesino con il punteggio di 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6–2 in oltre 3 ore e mezza di gioco. Dopo la vittoria contro Matteo Berrettini nella finale del 2021, il serbo spegne ancora una volta le speranze del Tennis maschile italiano sull’erba di Londra. Sinner aveva iniziato bene su un Nole poco solido, conquistando il primo set e portandosi poi subito in vantaggio nel secondo parziale della partita. Il terzo set, però, si mostra più combattuto: l’energia di Sinner non basta più per dominare Djokovic, il serbo ingrana e chiude il set 6-3. Anche il quarto ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022)ildi Janniksul Centrale di. Il numero 3 del mondo e campione uscente Novakha battuto in rimonta il giovane altoatesino con il punteggio di 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6–2 in oltre 3 ore e mezza di gioco. Dopo la vittoriaMatteo Berrettini nella finale del 2021, il serbo spegne ancora una volta le speranze delmaschile italiano sull’erba di Londra.aveva iniziato bene su un Nole poco solido, conquistando il primo set e portandosi poi subito in vantaggio nel secondo parzialepartita. Il terzo set, però, si mostra più combattuto: l’energia dinon basta più per dominare, il serbo ingrana e chiude il set 6-3. Anche il quarto ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Tennis, a Wimbledon Jannik Sinner cerca l'impresa nei quarti contro Novak Djokovic. L'azzurro ha vinto il primo se… - ilnapolionline : TENNIS - Sinner sfiora l'impresa a Wimbledon contro Djokovic - - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Wimbledon. Sinner sfiora l'impresa 5-7. 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 il punteggio per Nole Djokovic. - TgrRaiTrentino : Wimbledon. Sinner sfiora l'impresa 5-7. 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 il punteggio per Nole Djokovic. - ClaudiaTattola : RT @TennisWorldit: Wimbledon - Sinner sfiora l'impresa: Djokovic in semi grazie a una super rimonta -