Tennis | Djokovic | ' congratulazioni a Sinner | per due set è stato il migliore | tie-break decisivo'

Londra, 5 lug. - (Adnkronos) - "congratulazioni a Jannik, è un grandissimo giocatore, è stabile tra i primi dieci e ha un grandissimo futuro. Per due set è stato il migliore in campo". Così Novak Djokovic dopo la vittoria in rimonta su Jannik Sinner nei quarti di finale di Wimbledon dopo essere stato in svantaggio per 2 set a zero. "Alla fine del secondo set sono uscito, mi sono parlato davanti allo specchio per ritrovarmi, è la verità - aggiunge il 6 volte campione ai 'Championships' nell'intervista a bordo campo dopo il match-. A volte in queste circostanze quando non giochi bene e l'altro ti domina, queste cose sono necessarie. Ho parlato a me stesso, ho riordinato le idee e giocato meglio che potevo. L'ho fatto, mi ha dato fiducia e l'ha tolta a Jannik. L'esperienza mi ha aiutato a ...

