Telefoni cellulari, arriva la bomba: milioni di italiani rischiano aumenti automatici | Come non rimanere fregati (Di martedì 5 luglio 2022) L’indiscrezione è di quelle che gelano la schiena. Mentre gli adeguamenti di tariffa stanno già partendo per molti gestori, uno dei principali operatori Telefonici in Italia ha avviato la richiesta di adeguamenti di tariffa automatici: una decisione che potrebbe costare carissima. Un fantasma si aggira per l’Italia, quello dell’inflazione che mangia stipendi e salari e che si esprime con aumenti di tutti i beni essenziali che siamo costretti a comprare ogni giorno (e ovviamente non solo). Se c’è un’area in cui un consumatore crede di essere tutelato è quella dei servizi, quando ha firmato un contratto che prevede un corrispettivo fisso e non soggetto ad aumenti. Una bomba sulle tariffe mobile Web SourceLa Telefonia, pesantemente regolata è una delle poche aree in cui la concorrenza è ... Leggi su newstv (Di martedì 5 luglio 2022) L’indiscrezione è di quelle che gelano la schiena. Mentre gli adeguamenti di tariffa stanno già partendo per molti gestori, uno dei principali operatorici in Italia ha avviato la richiesta di adeguamenti di tariffa: una decisione che potrebbe costare carissima. Un fantasma si aggira per l’Italia, quello dell’inflazione che mangia stipendi e salari e che si esprime condi tutti i beni essenziali che siamo costretti a comprare ogni giorno (e ovviamente non solo). Se c’è un’area in cui un consumatore crede di essere tutelato è quella dei servizi, quando ha firmato un contratto che prevede un corrispettivo fisso e non soggetto ad. Unasulle tariffe mobile Web SourceLaa, pesantemente regolata è una delle poche aree in cui la concorrenza è ...

Pubblicità

TgrRaiTrentino : #Marmolada, il sorvolo con l'elicottero della @GDF che capta i segnali del telefoni cellulari - renato_tammi : @LaStampa Perché non progettano ed inseriscono anche un aggeggio per inibire i telefoni cellulari? Il 95% della ge… - ChiaraPottini : RT @TgrRaiTrentino: #Marmolada, il sorvolo con l'elicottero della @GDF che capta i segnali del telefoni cellulari - anperillo : RT @TgrRaiTrentino: #Marmolada, il sorvolo con l'elicottero della @GDF che capta i segnali del telefoni cellulari - giuliano_sant : @GianpieroScanu @erretti42 @EnzoSpano Idem. I parlamentari hanno in dotazione uno o più telefoni cellulari,intesta… -