Taxi, no alla liberalizzazione: al via lo sciopero di 48 ore (Di martedì 5 luglio 2022) E’ iniziato alle 8 lo sciopero nazionale di 48 ore dei Taxi: oggi e domani si fermano in tutta Italia le auto bianche riaprendo l’annosa vertenza sulla gestione del servizio di trasporto pubblico non di linea. Ieri sera l’incontro al Ministero dei Trasporti e della Mobilita’ sostenibili tra i sindacati dei Taxi e la Vicemistra Teresa Bellanova riguardo all’articolo 10 del Decreto Concorrenza a e’ stato definito “positivo ma non risolutivo”, quindi lo sciopero e’ stato confermato. Si e’ smarcata solo la Uiltrasporti che ha sospeso la protesta: “Valutiamo positivamente l’incontro con Bellanova e per questo riteniamo incomprensibile la scelta di mantenere lo sciopero”, sottolinea la Uilt. La richiesta dei sindacati e’ quella dello stralcio dell’art.10 del Ddl concorrenza, articolo che delega al Governo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) E’ iniziato alle 8 lonazionale di 48 ore dei: oggi e domani si fermano in tutta Italia le auto bianche riaprendo l’annosa vertenza sulla gestione del servizio di trasporto pubblico non di linea. Ieri sera l’incontro al Ministero dei Trasporti e della Mobilita’ sostenibili tra i sindacati deie la Vicemistra Teresa Bellanova riguardo all’articolo 10 del Decreto Concorrenza a e’ stato definito “positivo ma non risolutivo”, quindi loe’ stato confermato. Si e’ smarcata solo la Uiltrasporti che ha sospeso la protesta: “Valutiamo positivamente l’incontro con Bellanova e per questo riteniamo incomprensibile la scelta di mantenere lo”, sottolinea la Uilt. La richiesta dei sindacati e’ quella dello stralcio dell’art.10 del Ddl concorrenza, articolo che delega al Governo ...

