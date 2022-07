Tananai era obeso: «Ero 1 metro e 50 per 82 chili, a scuola mi chiamavano ciccione», ecco com’era prima il cantante (FOTO) (Di martedì 5 luglio 2022) Tananai si è raccontato in un’intervista de Il Corriere della Sera; il cantante ha raccontato qualche dettaglio sul suo passato dichiarando di aver subìto delle offese a causa della sua forma fisica. Leggi anche: Elodie e Anna Pettinelli lite: perché hanno litigato? ecco cosa è successo VIDEO Tanani era obeso: «Ero 1 metro e 50... Leggi su donnapop (Di martedì 5 luglio 2022)si è raccontato in un’intervista de Il Corriere della Sera; ilha raccontato qualche dettaglio sul suo passato dichiarando di aver subìto delle offese a causa della sua forma fisica. Leggi anche: Elodie e Anna Pettinelli lite: perché hanno litigato?cosa è successo VIDEO Tanani era: «Ero 1e 50...

