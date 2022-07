Tajani, Pd non snaturi governo con cannabis o ius scholae (Di martedì 5 luglio 2022) "Noi siamo favorevoli a che il governo arrivi fino a fine legislatura e stiamo lavorando per questo ma il governo non può essere snaturato da proposte che non hanno nulla a che fare con esso". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) "Noi siamo favorevoli a che ilarrivi fino a fine legislatura e stiamo lavorando per questo ma ilnon può essere snaturato da proposte che non hanno nulla a che fare con esso". Lo ha ...

Pubblicità

elio_vito : Stasera ho boccato Tajani, che gioia non averlo più come coordinatore e non leggere più le sue sciocchezze sulla ca… - PaulaAlbertini3 : Vi chiedo di vietare la Tassonomia Verde in Europa! Gas e nucleare non sono energie verdi! @Rinaldi_euro… - RNdayitabi : @MissEnzuccia @Antonio_Tajani Quello che lei dice è falso! I ragazzi stranieri , per esempio, non hanno accesso ai… - ancora_lorenzo : @VivianaP1511 @Antonio_Tajani @berlusconi @forza_italia @Europarl_IT Arzilla...ma non troppo. ?? -