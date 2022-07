Svezia e Finlandia nella Nato, il presidente del partito curdo-siriano Salih Muslim: “Mossa della Turchia per una nuova invasione. L’Occidente? Ci ha dimenticato, preferisce fare affari con Erdogan” (Di martedì 5 luglio 2022) “Oggi è un giorno storico“. A Bruxelles, sotto l’effigie della Nato, Jens Stoltenberg stringe la mano ai ministri degli Esteri di Svezia e Finlandia, Ann Linde e Pekka Haavisto. I due Paesi hanno appena firmato il protocollo per l’ingresso nell’Alleanza atlantica. A circa 4mila chilometri di distanza Salih Muslim, a Qamishli, nell’ufficio del partito di cui è presidente, il Pyd (partito dell’Unione democratica), ha appena finito di leggere il report di giugno sulle violazioni dei diritti umani nelle aree occupate dalla Turchia e dai propri alleati islamisti (e jihadisti) nel Nord della Siria. “Le violenze sono la normalità”, commenta. Il suo popolo, quello dei curdi, è stata la merce di scambio che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) “Oggi è un giorno storico“. A Bruxelles, sotto l’effigie, Jens Stoltenberg stringe la mano ai ministri degli Esteri di, Ann Linde e Pekka Haavisto. I due Paesi hanno appena firmato il protocollo per l’ingresso nell’Alleanza atlantica. A circa 4mila chilometri di distanza, a Qamishli, nell’ufficio deldi cui è, il Pyd (dell’Unione democratica), ha appena finito di leggere il report di giugno sulle violazioni dei diritti umani nelle aree occupate dallae dai propri alleati islamisti (e jihadisti) nel NordSiria. “Le violenze sono la normalità”, commenta. Il suo popolo, quello dei curdi, è stata la merce di scambio che ha ...

