Svelato il mistero a Latina: sono arrivate le analisi per il rene e il fegato trovati in mare (Di martedì 5 luglio 2022) Stava diventando un giallo. Mille supposizioni. Tantissimi punti di vista e altrettante storie che si sono raccontate. Alcuni temevano il peggio, altri si sono ricordati di un episodio simile del Gennaio 2021, quando è stato trovato un cadavere umano. E poi questa vicenda, davvero insolita, ha stupito anche i più scettici. E come biasimarli. Ora, dopo due settimane, sono arrivati finalmente i risultati delle analisi fatte agli organi. Leggi anche: mistero nel mare di Latina: prima trovano un fegato che galleggia, poi spunta anche un rene Il rene e il fegato in mare a Ostia Per rifare il punto della situazione: un uomo mentre nuotava tranquillo a Foce Verde si è trovato davanti, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022) Stava diventando un giallo. Mille supposizioni. Tantissimi punti di vista e altrettante storie che siraccontate. Alcuni temevano il peggio, altri siricordati di un episodio simile del Gennaio 2021, quando è stato trovato un cadavere umano. E poi questa vicenda, davvero insolita, ha stupito anche i più scettici. E come biasimarli. Ora, dopo due settimane,arrivati finalmente i risultati dellefatte agli organi. Leggi anche:neldi: prima trovano unche galleggia, poi spunta anche unIle ilina Ostia Per rifare il punto della situazione: un uomo mentre nuotava tranquillo a Foce Verde si è trovato davanti, in ...

Pubblicità

CorriereCitta : Svelato il mistero a Latina: sono arrivate le analisi per il rene e il fegato trovati in mare - Mary8291819655 : #basciagoni mistero svelato ?????? - Chinasky65 : @PippoRipoppi @ZaLatan23 @scichi @AlessiaLautone 2/2 alle transazioni elettroniche non si scampa, altro che fatture… - 94PVRPLEASTER : Il mistero di svegliarmi con delle botte non verrà mai svelato - Adriano36240949 : @swamilee La metà vorrebbe scopare (senza riuscirci) e l'altra metà vorrebbe morire. Svelato il mistero. -