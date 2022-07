Surgelati, nel 2021 record di consumi in Italia: +5%. Boom dei prodotti ricchi di proteine a base vegetale (Di martedì 5 luglio 2022) E’ record in Italia per la vendita di Surgelati: i consumi complessivi hanno raggiunto quota 941.561 tonnellate con una crescita di oltre il 5% sul 2020. Dati corrispondono ad un consumo pro-capite di Surgelati questi prodotti, salito a 16 chilogrammi (contro i 15,2 kg del 2020). In termini di valore, il mercato dei Surgelati nel 2021 si è attestato tra i 4,6 e i 4,8 mld euro, anche in questo caso con un incremento del 5,3% rispetto al 2020. Determinante nella crescita del comparto non solo il risultato ottenuto dal “Retail”, che è aumentato del +1,7% a volume, ma soprattutto dal “Fuoricasa”, ripartito con un incremento del +19,6% dopo il brusco crollo del 2020 (-37%), causato dal lockdown e dalle chiusure forzate della pandemia. Sono queste le ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) E’inper la vendita di: icomplessivi hanno raggiunto quota 941.561 tonnellate con una crescita di oltre il 5% sul 2020. Dati corrispondono ad un consumo pro-capite diquesti, salito a 16 chilogrammi (contro i 15,2 kg del 2020). In termini di valore, il mercato deinelsi è attestato tra i 4,6 e i 4,8 mld euro, anche in questo caso con un incremento del 5,3% rispetto al 2020. Determinante nella crescita del comparto non solo il risultato ottenuto dal “Retail”, che è aumentato del +1,7% a volume, ma soprattutto dal “Fuoricasa”, ripartito con un incremento del +19,6% dopo il brusco crollo del 2020 (-37%), causato dal lockdown e dalle chiusure forzate della pandemia. Sono queste le ...

