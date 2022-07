Su SkyTg24 parte ‘Ladri di acqua’. De Bellis: “Inaccettabile lo stato della rete idrica nazionale” (Di martedì 5 luglio 2022) SkyTg24 vuole andare a fondo sul problema. Qual è l’origine della crisi idrica che stiamo vivendo? Entrano in gioco variabili di diverso peso e spessore: dal riscaldamento globale e il cambiamento climatico, fino ai comportamenti personali e poi, fondamentale, uno dei tasti più dolenti, quello relativo alle grandissime perdite della nostra rete idrica. Sky TG24 ha scelto di lanciare a partire da martedì 5 luglio, una campagna di sensibilizzazione dal titolo Ladri di acqua. L’intento è quello di portare a conoscenza dell’opinione pubblica le inadeguatezze del sistema idrico nazionale e sensibilizzare le istituzioni affinché intervengano per ottimizzare la distribuzione di un bene così prezioso. Il canale all news diretto da Giuseppe De Bellis si ... Leggi su tvzoom (Di martedì 5 luglio 2022)vuole andare a fondo sul problema. Qual è l’originecrisiche stiamo vivendo? Entrano in gioco variabili di diverso peso e spessore: dal riscaldamento globale e il cambiamento climatico, fino ai comportamenti personali e poi, fondamentale, uno dei tasti più dolenti, quello relativo alle grandissime perditenostra. Sky TG24 ha scelto di lanciare a partire da martedì 5 luglio, una campagna di sensibilizzazione dal titolo Ladri di acqua. L’intento è quello di portare a conoscenza dell’opinione pubblica le inadeguatezze del sistema idricoe sensibilizzare le istituzioni affinché intervengano per ottimizzare la distribuzione di un bene così prezioso. Il canale all news diretto da Giuseppe Desi ...

