Su Netflix è in arrivo Persuasione, il nuovo film con Dakota Johnson (Di martedì 5 luglio 2022) Questa estate, proprio come quella dell'anno scorso, il catalogo Netflix si arricchirà di tanti nuovi arrivi. In particolare, a breve, sarà possibile posare gli occhi su Persuasione, il film con Dakota Johnson. La storia, tratta dall'omonimo romanzo di Jane Austen, è stata diretta da Carrie Cracknell, mentre, per ruolo di regista sono stati scelti Ronald Bass e Alice Victoria Winslow. In passato, l'opera della scrittrice aveva già subito diverse trasposizioni cinematografiche. Questa volta, però, grazie alla caratterizzazione della protagonista, si è deciso di inserire un tocco di modernità. Persuasione è in arrivo su Netflix: ecco tutti i dettagli Il personaggio principale di Persuasione sarà Anne Elliot, interpretata da

