Studio svela ruolo chiave del sistema immunitario in Sla di tipo 4 (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – A pochi giorni dalle celebrazioni dello Sla Global Day, segna un nuovo traguardo la ricerca sulle cause della sclerosi laterale amiotrofica. Uno Studio pubblicato su Nature rileva come anche il sistema immunitario, insieme al sistema nervoso centrale, possa svolgere un ruolo fondamentale nella diagnosi e nel trattamento della Sla cosiddetta di tipo 4, una forma giovanile e lentamente progressiva della malattia, causata da mutazioni nel gene della senataxina (Setx). Il lavoro, coordinato da un gruppo di ricercatori italiani del Dipartimento di microbiologia dell’Icahn School of Medicine del Mount Sinai di New York – si legge in una nota dei Centri clinici Nemo – vede come unico partner italiano il Centro clinico Nemo di Milano, che nel 2010 aveva diagnosticato la prima ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – A pochi giorni dalle celebrazioni dello Sla Global Day, segna un nuovo traguardo la ricerca sulle cause della sclerosi laterale amiotrofica. Unopubblicato su Nature rileva come anche il, insieme alnervoso centrale, possa svolgere unfondamentale nella diagnosi e nel trattamento della Sla cosiddetta di4, una forma giovanile e lentamente progressiva della malattia, causata da mutazioni nel gene della senataxina (Setx). Il lavoro, coordinato da un gruppo di ricercatori italiani del Dipartimento di microbiologia dell’Icahn School of Medicine del Mount Sinai di New York – si legge in una nota dei Centri clinici Nemo – vede come unico partner italiano il Centro clinico Nemo di Milano, che nel 2010 aveva diagnosticato la prima ...

Pubblicità

TV7Benevento : Studio svela ruolo chiave del sistema immunitario in Sla di tipo 4 - - fisco24_info : Studio svela ruolo chiave del sistema immunitario in Sla di tipo 4: (Adnkronos) - Centro Nemo Milano protagonista d… - ledicoladelsud : Studio svela ruolo chiave del sistema immunitario in Sla di tipo 4 - StraNotizie : Studio svela ruolo chiave del sistema immunitario in Sla di tipo 4 - LocalPage3 : Studio svela ruolo chiave del sistema immunitario in Sla di tipo 4 -