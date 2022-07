Studenti ucraini 0-6 anni e obblighi vaccinali | non possono essere esclusi coloro che hanno presentato richiesta alla ASL Parere Ministero Salute

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 5 luglio 2022) Ildell'Istruzione trasmette ilreso daldella, Direzione generale della prevenzione sanitaria, sull’attuazione della legge n. 119/2017 per l’accesso ai servizi per l’infanzia ai minori di età compresa fra 0 e 6provenienti dall’Ucraina, ovvero in relazione agli(“Misure di semplificazione degli adempimentiper l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019”). L'articolo .