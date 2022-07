Strage della Marmolada, Sonia è scampata alla morte: “Ecco cosa avevo notato” (Di martedì 5 luglio 2022) Strage sulla Marmolada: sette morti, dei quali sono veneti 3 accertati e 7 persone reclamate, e poche speranze di ritrovare vivi i 13 dispersi. Questo è il tragico bilancio del crollo sulle Dolomiti, avvenuto nel giorno finora più caldo del 2022. Sonia Bonizzi poteva morire sulla Marmolada. La sua è una storia di fortuna, anzi di casualità. Ma anche di scelte, alcune di certo inconsapevoli, ma che senza dubbio le hanno salvato la vita. La donna doveva essere su quel bello e maledettissimo monte, quando una frana di ghiaccio si è abbattuta su diversi escursionisti. Vediamo insieme la sua storia.



Sonia Bonizzi poteva morire sulla Marmolada. Pur essendo andata ad Alba di Canazei con quelle intenzioni, all'ultimo momento ha deciso di non salire. Ora la donna, dopo aver saputo ...

