Strage Chicago | l' attentatore si era travestito da donna | ' Ignote le sue motivazioni'

demian_yexil : RT @Ste_Mazzu: Sono passate già 20 ore senza una nuova strage dopo quella di ieri a Chicago: sconcerto e smarrimento negli Usa - AFAntoAnt : RT @beretta_g: Il 21nne della strage di #Chicago ha usato un fucile semi-automatico tipo AR-15 che deteneva legalmente. Sono i fucili più u… - gigicalesso : RT @beretta_g: Il 21nne della strage di #Chicago ha usato un fucile semi-automatico tipo AR-15 che deteneva legalmente. Sono i fucili più u… - DonneinQ : RT @Ste_Mazzu: Sono passate già 20 ore senza una nuova strage dopo quella di ieri a Chicago: sconcerto e smarrimento negli Usa - MarieFr12579649 : RT @beretta_g: Il 21nne della strage di #Chicago ha usato un fucile semi-automatico tipo AR-15 che deteneva legalmente. Sono i fucili più u… -

Il killer della parata del 4 luglio alla periferia di"pensava seriamente" di compiere un'altranell'area di Madison, sempre in Illinois. Lo ha detto la polizia dopo la prima comparizione in tribunale di Robert Crimo in videocollegamento. ...Il killer della parata del 4 luglio alla periferia di"pensava seriamente" di compiere un'altranell'area di Madison, sempre in Illinois. Lo ha detto la polizia dopo la prima comparizione in tribunale di Robert Crimo in videocollegamento. ...Per il piccolo Aiden è stata lanciata una campagna di raccolta fondi che ha superato i due milioni e mezzo di dollari ...Preparavano un attentato il giorno del 4 luglio, festa nazionale Usa, ma un “cittadino eroe” ha segnalato i loro movimenti sospetti permettendo alla polizia di intervenire. È accaduto a Richmond, in V ...