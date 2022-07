Storia di un capo che racconta l'emancipazione femminile, dai primi divieti fino al suo ingresso ufficiale nella cultura pop (Di martedì 5 luglio 2022) Inventato il 5 luglio 1946 a Parigi, oggi il bikini “compie” 76 anni. Un capo iconico che è sinonimo di libertà e di emancipazione. Look modelle in vacanza: 3 modi cool di indossare il bikini guarda le foto Leggi anche › Essere eleganti in spiaggia? Si può, con bikini e costumi bellissimi › Top bikini e canotte all’uncinetto: i tutorial e le ispirazioni dalle sfilate La prima sfilata a ... Leggi su iodonna (Di martedì 5 luglio 2022) Inventato il 5 luglio 1946 a Parigi, oggi il bikini “compie” 76 anni. Uniconico che è sinonimo di libertà e di. Look modelle in vacanza: 3 modi cool di indossare il bikini guarda le foto Leggi anche › Essere eleganti in spiaggia? Si può, con bikini e costumi bellissimi › Top bikini e canotte all’uncinetto: i tutorial e le ispirazioni dalle sfilate La prima sfilata a ...

_cIarissa_ : RT @Ginko_21: Da qualche parte ci sei ancora, all'altro capo di un telefono a ruota, con un abito appariscente e la risata chiara, forte, d… - machefredfa2 : RT @Ginko_21: Da qualche parte ci sei ancora, all'altro capo di un telefono a ruota, con un abito appariscente e la risata chiara, forte, d… - JCTweet_ : RT @GiovanniPolix77: @JCTweet_ Partita senza storia per il capo ultrà della curva B - GiovanniPolix77 : @JCTweet_ Partita senza storia per il capo ultrà della curva B - enrico_landi : @gigi52335676 Io, filmaccio nel quale il mondo è invivibile per l'ammoniaca nell'aria e tutti i superstiti tentano… -