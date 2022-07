Stephanie Bellarte | chi è la ragazza che bacia il cantante Riki? Età | fidanzato Alessio Guidi | altezza | La Pupa e il Secchione | L’Isola dei Famosi | Miss Mondo | Instagram

(Di martedì 5 luglio 2022)è una ex concorrente de Lae il, finita al centro del gossip delle ultime ore per averto il. Ma cosa sappiamo ancora di lei? Leggi anche:, iluna ex concorrente de Lae il, ma lei è fidanzata: ecco chi è la...

Pubblicità

infoitcultura : Riccardo Marcuzzo paparazzato con Stephanie Bellarte: la foto del bacio - infoitcultura : Riccardo Marcuzzo ha nuova fiamma, paparazzato mentre bacia Stephanie Bellarte - infoitcultura : Riki Marcuzzo e Stephanie Bellarte stanno insieme?/ Beccati a baciarsi, il web attacca 'Lei non è fidanzata?' - RadioZetaOf : ?? Riki ha una nuova fiamma! Sai già di chi si tratta? Scoprilo qui ???? #Riki #RiccardoMarcuzzo - pergliamicialee : @Vixeninside stephanie bellarte ( non la conosco sinceramente) -

L'influencer: 'Io e Alessio (Guidi, ndr) ci siamo lasciati da ...Riccardo Marcuzzo ha un nuovo amore Il cantante di Amici è stato paparazzato in atteggiamenti intimi con, ex concorrente de La Pupa e il Secchione . Peccato che lei risultasse fidanzata con Alessio Giudi prima della diffusione dello scoop. Riccardo Marcuzzo efanno ...Nuovo amore per Riccardo Marcuzzo Il cantante pizzicato in compagnia di un’ex concorrente de La Pupa e il Secchione, che fino a pochi giorni fa era fidanzata con un altro.L’estate scorsa Riki Marcuzzo faceva coppia fissa con la modella Ella Ayalon, ora è stato pizzicato con la “Pupa” Stephanie Bellarte, ma la ex continua a mandargli cuori social. La nuova fiamma invece ...