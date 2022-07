Sparatorie negli Usa durante la festa del 4 luglio | il dolore del Papa | “Violenza insensata”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 5 luglio 2022) Città del Vaticano –Francesco è "profondamente addolorato nell'apprendere della sparatoriache ha avuto luogo a Highland Park (leggi qui)" ed esprime "la sua vicinanza spirituale a tutti coloro che sono stati colpiti da questo attacco". Lo si legge in un telegramma di cordoglio per le vittime della sparatoria a Chigaco ieri, inviato a nome del Santo Padre Francesco dal Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin al cardinale Blase Cupich, arcivescovo di Chicago. "Francesco prega affinché ogni società rifiuti lain tutte le sue forme e rispetti la vita in tutte le sue fasi", continua il telegramma.