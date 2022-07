Sparatoria Illinois | attacco pianificato da settimane

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sparatoria a Chicago alla parata del 4 luglio, almeno un morto seconddo i media locali. Ci sarebbero diversi feriti… - TgLa7 : Al momento sono almeno nove le vittime nella sparatoria avvenuta a #HighlandPark, a nord di #Chicago, durante una p… - TgLa7 : #Sparatoria negli #StatiUniti, ad #HighlandPark, in #Illinois, durante la parata del 4 luglio. Secondo le prime inf… - Moonsha72460823 : RT @Ric746: ????Sparatoria in un ospedale dell' #Illinois almeno 5 morti. - SartoriEle1967 : RT @BreakingItalyNe: USA: Sparatoria durante una parata del 4 luglio a Highland Park nella contea di Lake nello stato dell'Illinois: Almeno… -

L'attacco alla parata del 4 luglio alla periferia di Chicago era stato pianificato "da settimane". Lo dice la polizia in una conferenza stampa, aggiungendo che il killer della parata dopo aver sparato ...... ma anche come il giorno in cui si commemoreranno le sei vittime delladi massa avvenuta a Highland Park , a nord di Chicago nello stato dell'. Oltre ai sei decessi le autorità ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Dopo una caccia all’uomo durata otto ore, la polizia ha arrestato il giovane di 22 anni sospettato di aver aperto il fuoco su una parata per il 4 luglio alla periferia di Chicago uccidendo sei persone ...