Sparatoria durante la parata | almeno 6 morti e 31 feriti

Sparatoria a Chicago (Usa) durante la parata del 4 luglio: un ragazzo avrebbe aperto il fuoco contro la folla uccidendo sei persone e ferendone altre 31. Strage negli Stati Uniti, dove ieri si è consumata l'ennesima Sparatoria. Un ragazzo di 22 anni avrebbe aperto il fuoco contro una folla di persone che si era radunata ad Highland Park, in Illinois, per una parata in occasione del 4 luglio. Highland Park (Usa) le forze dell'ordine sul luogo della Sparatoria (Ansa)Il bilancio è di almeno sei vittime e trentuno persone ferite, di cui alcune in condizioni gravi. La polizia statunitense, dopo diverse ore di ricerche, ha individuato ed arrestato il 22enne che si era dato alla fuga dopo quanto messo in atto.

