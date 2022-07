SOTTOTITOLI Stoltenberg | Adesione Svezia e Finlandia a Nato sarà rapida

(Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 luglio 2022 "Molti alleati si stanno preparando nei rispettivi Parlamenti per unaratifica dell'dinella. Conto su unaratifica" così il ...

Conto su una rapida ratifica" così il segretario generale della Nato Jensin conferenza stampa. / NatoAGI/Vista - "E' chiaro che la Russia rappresenta la minaccia più significativa e diretta alla nostra sicurezza. Nel concetto in corso, abbiamo affermato che la Russia è un partner strategico. Nel ...(Agenzia Vista) Roma, 5 luglio 2022 "Molti alleati si stanno preparando nei rispettivi Parlamenti per una rapida ratifica dell'adesione di Finlandia e Svezia nella Nato. Conto su una rapida ratifica" ...Finlandia e Turchia non hanno discusso l'estradizione di individui o gruppi specifici durante i negoziati a margine del vertice Nato di Madrid all'inizio della settimana. Lo ha detto il ministro de ...