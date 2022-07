“Sono a pezzi. Sto morendo dentro”: cosa è successo alla ex naufraga? Preoccupazione sui social (Di martedì 5 luglio 2022) Periodo delicato per Mercedesz Henger dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2022. L’ex naufraga, nonostante sia trascorsa una settimana dal termine del reality show condotto da Ilary Blasi, non si è ancora ripresa e sta facendo i conti con le conseguenze della sua permanenza in Honduras. La figlia di Eva Henger ha sottolineato di non stare ancora bene attraverso le stories sul suo account ufficiale Instagram. Mercedesz: ‘Da quando Sono uscita dall’Isola sto malissimo’ Mercedesz Henger si è rivoltai ai suoi numerosi followers attraverso delle stories sul suo profilo Instagram e ha detto: “Ragazzi è arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando Sono uscita dall’Isola, sia a voi che agli amici che incontro. La cosa è che sto male, io da quando Sono ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 5 luglio 2022) Periodo delicato per Mercedesz Henger dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2022. L’ex, nonostante sia trascorsa una settimana dal termine del reality show condotto da Ilary Blasi, non si è ancora ripresa e sta facendo i conti con le conseguenze della sua permanenza in Honduras. La figlia di Eva Henger ha sottolineato di non stare ancora bene attraverso le stories sul suo account ufficiale Instagram. Mercedesz: ‘Da quandouscita dall’Isola sto malissimo’ Mercedesz Henger si è rivoltai ai suoi numerosi followers attraverso delle stories sul suo profilo Instagram e ha detto: “Ragazzi è arrivato il momento di rivelarvi unache cerco di nascondere da quandouscita dall’Isola, sia a voi che agli amici che incontro. Laè che sto male, io da quando...

Pubblicità

stanzaselvaggia : Questa cosa di dover ribadire sui giornali che i corpi degli escursionisti sono ridotti in pezzi e brandelli, quant… - Agenzia_Ansa : 'Il ghiacciaio della Marmolada è chiuso a tutti. Oggi è un giorno triste. Altri pezzi di ghiaccio sono a rischio di… - massimo_san : RT @stanzaselvaggia: Questa cosa di dover ribadire sui giornali che i corpi degli escursionisti sono ridotti in pezzi e brandelli, quanto v… - MariannaPrato : RT @stanzaselvaggia: Questa cosa di dover ribadire sui giornali che i corpi degli escursionisti sono ridotti in pezzi e brandelli, quanto v… - Majden3 : RT @stanzaselvaggia: Questa cosa di dover ribadire sui giornali che i corpi degli escursionisti sono ridotti in pezzi e brandelli, quanto v… -