Sondaggi politici La 7 | ultimi dati oggi | Crollo Lega | bene Meloni e PD

(Di martedì 5 luglio 2022) Il consuetoo politico elettorale trasmesso da La 7 all’interno del TG di Enrico Mentana anche questa settimana certifica l’ascesa di Giorgiae del suo partito, ai danni die Movimento 5 stelle che perdono ancora terreno. Unica forza politica a mantenere il ritmo di Fratelli d’Italia è il PD di Enrico Letta, ma le elezioni rimangono appannaggio del centrodestra. Vediamo tutti idelo di SWG realizzato per La 7.La 7 di Swg: Vola FDI, disastroe M5s L’ascesa di Fratelli d’Italia non sembra fermarsi, e anche questa settimana il partito di Giorgiaè il leader neidi SWG per La 7 in caso si ...

