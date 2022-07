Sondaggi, nelle intenzioni di voto il partito di Giorgia Meloni ‘brucia’ sia il Pd che la Lega. M5s in calo (Di martedì 5 luglio 2022) Malgrado i diffusi ‘mal di pancia’, che piaccia o meno Fratelli d’Italia continua ad essere indicato come il primo partito nei Sondaggi relativi alle intenzioni di voto degli italiani. Lo conferma anche l’ultima ricerca condotta da Swg per La7, tra il 29 giugno ed il 4 luglio. intenzioni di voto: Giorgia Meloni (23,6%,), ‘stacca’ il Pd di Letta (21,8%), che precede la Lega (14,3%) Oggi infatti il partito guidato da Giorgia Meloni è al 23,6%, mostrando anche un incoraggiante +0,2 rispetto alle rilevazioni condotte la settimana scorsa. ‘Riprende ossigeno’ anche il partito democratico, questa settimana al secondo posto il 21,8%. Perde invece circa mezzo punto la ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) Malgrado i diffusi ‘mal di pancia’, che piaccia o meno Fratelli d’Italia continua ad essere indicato come il primoneirelativi alledidegli italiani. Lo conferma anche l’ultima ricerca condotta da Swg per La7, tra il 29 giugno ed il 4 luglio.di(23,6%,), ‘stacca’ il Pd di Letta (21,8%), che precede la(14,3%) Oggi infatti ilguidato daè al 23,6%, mostrando anche un incoraggiante +0,2 rispetto alle rilevazioni condotte la settimana scorsa. ‘Riprende ossigeno’ anche ildemocratico, questa settimana al secondo posto il 21,8%. Perde invece circa mezzo punto la ...

