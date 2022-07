"Solo due ore": tra i migliori Bruce Willis mai visti (e senza cali di tensione" (Di martedì 5 luglio 2022) Solo DUE ORE Sky Cinema Action, ore 21.15. Con Bruce Willis, David Morse e Mos Def. Regia di Richard Donner. Produzione Usa 2006. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA Mosley (Bruce Willis) è un poliziotto non più giovane e non più molto efficiente (ha problemi d'alcool) ritenuto uno scarto al suo distretto. Perciò un giorno, quando la centrale è quasi sgombra di piedipiatti giovani e in gamba, gli affidano un incarico che sembra una sinecura. Scortare un malavitoso di mezza tacca dal distretto al palazzo di giustizia dove deve rendere una testimonianza. Una breve distanza (Solo sedici isolati) da coprire in un paio d'ore. La strana coppia parte, ma il tragitto si rivela più arduo e pericoloso del previsto. Lo scortato sarà pure un delinquentello da quattro soldi, ma sa molte cose. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022)DUE ORE Sky Cinema Action, ore 21.15. Con, David Morse e Mos Def. Regia di Richard Donner. Produzione Usa 2006. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA Mosley () è un poliziotto non più giovane e non più molto efficiente (ha problemi d'alcool) ritenuto uno scarto al suo distretto. Perciò un giorno, quando la centrale è quasi sgombra di piedipiatti giovani e in gamba, gli affidano un incarico che sembra una sinecura. Scortare un malavitoso di mezza tacca dal distretto al palazzo di giustizia dove deve rendere una testimonianza. Una breve distanza (sedici isolati) da coprire in un paio d'ore. La strana coppia parte, ma il tragitto si rivela più arduo e pericoloso del previsto. Lo scortato sarà pure un delinquentello da quattro soldi, ma sa molte cose. E ...

fattoquotidiano : Non si trovano lavoratori? Anche perché i giovani sono sempre meno. Il demografo: “L’Italia ha solo due anni per in… - amnestyitalia : Narges Mohammadi è un'attivista per i diritti umani, condannata a due anni di carcere e 80 frustate solo per aver e… - GuidoDeMartini : ?? E PENSARE CHE CHI HA SOLO PROVATO A DIRE BA sulla gestione della pandemia è stato bollato come NEGAZIONISTA ?? ORA… - HomburgAle : @Only4jeru Veramente no, per voi esistono solo due donne al mondo... in ogni caso, non vi/ci riguarda - Er_Libanese7 : @rxncore @_softPizza_ @NetflixIT Devo superare il fatto che Maddy e Chase non stiano più insieme nella realtà e lo… -