Soleri e Ferragni a cena in reggiseno: perché la “provocazione” è solo una farsa (Di martedì 5 luglio 2022) Sì, certo, c’è di più urgente e più grave al mondo, per esempio i roghi romani appiccati dalle bande organizzate come monito alla amministrazione piddina, però anche le minima immoralia possono meritare uno scrupolo critico, analitico, non foss’altro perché frotte di emule cretine si comportano di conseguenza. Succede così che la “imprenditrice digitale”, che nessuno ha mai capito cosa significhi, Chiara Ferragni, quella che compra i necrologi sul Corriere per mostrarsi pari a Leonardo Del Vecchio, il che suona inquietante di per sé, si spari le pose al ristorante addobbata con un copribottoni, un copricapezzoli di indubbio gusto, nel senso che è l’indiscussa quintessenza della volgarità (la cafonaggine, come dicono sui social, è altra cosa): subito una emula, la fidanzata dei Maneskin, apprendista influencer, aspirante poetessa, stramorta di fama ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 5 luglio 2022) Sì, certo, c’è di più urgente e più grave al mondo, per esempio i roghi romani appiccati dalle bande organizzate come monito alla amministrazione piddina, però anche le minima immoralia possono meritare uno scrupolo critico, analitico, non foss’altrofrotte di emule cretine si comportano di conseguenza. Succede così che la “imprenditrice digitale”, che nessuno ha mai capito cosa significhi, Chiara, quella che compra i necrologi sul Corriere per mostrarsi pari a Leonardo Del Vecchio, il che suona inquietante di per sé, si spari le pose al ristorante addobbata con un copribottoni, un copricapezzoli di indubbio gusto, nel senso che è l’indiscussa quintessenza della volgarità (la cafonaggine, come dicono sui social, è altra cosa): subito una emula, la fidanzata dei Maneskin, apprendista influencer, aspirante poetessa, stramorta di fama ...

