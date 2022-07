Siccità, incendi e maltempo, è ancora allarme. Sì allo stato di emergenza per cinque regioni (Di martedì 5 luglio 2022) - Crisi idrica e conseguenti interventi del governo in particolare in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. I provvedimenti speciali resteranno in vigore fino a fine ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 5 luglio 2022) - Crisi idrica e conseguenti interventi del governo in particolare in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. I provvedimenti speciali resteranno in vigore fino a fine ...

Pubblicità

DPCgov : #2luglio ??????? Le alte temperature e la #siccità che stanno interessando l'Italia favoriscono l'innesco e il propag… - Donatel09064683 : RT @io_procrastino: @Donatel09064683 @brunamar14 (1/5) Sono un operatore di antincendio boschivo. Il problema di fondo come giustamente dic… - TV2000it : #Siccità, ok a stato #emergenza. ??36 milioni di euro per gli #interventi più urgenti ??L’ombra del dolo sui #roghi… - beppekin : RT @FattoAlimentare: ??????????Il caldo torrido, le tempeste, la #siccità, le inondazioni e gli incendi mettono a rischio la produzione alimen… - taxwasp : RT @sempreciro: Questo periodo passerà alla storia come 'Emergenzeolitico' o 'Era delle emergenze'. Covid, incendi, inflazione, siccità, la… -