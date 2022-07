Siccità, 36,5 milioni per emergenza in 5 regioni fino al 31 dicembre (Di martedì 5 luglio 2022) Per lo stato di emergenza delle 5 regioni più colpite dall'emergenza Siccità sono stati stanziati 36,5 milioni di euro. Lo conferma il comunicato diffuso da Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri. All'Emilia Romagna sono destinati 10,9 milioni, al Friuli Venezia Giulia 4,2 milioni, alla Lombardia 9 milioni, al Piemonte 7,6 milioni, al Veneto 4,8 milioni. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato, si legge nella nota, "la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle Province Autonome ricadenti nei ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 luglio 2022) Per lo stato didelle 5più colpite dall'sono stati stanziati 36,5di euro. Lo conferma il comunicato diffuso da Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri. All'Emilia Romagna sono destinati 10,9, al Friuli Venezia Giulia 4,2, alla Lombardia 9, al Piemonte 7,6, al Veneto 4,8. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato, si legge nella nota, "la dichiarazione dello stato dial 312022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori dellee delle Province Autonome ricadenti nei ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Siccità, il governo delibera lo stato di emergenza per 5 Regioni: stanziati 36,5 milioni - AngeloCiocca : @EnricoLetta Pensiamo alla siccità,ad abbassare la bolletta di milioni di italiani? Magari anche a capire come evit… - ClaraPorta4 : RT @PCProvAL: Il Consiglio dei ministri ha deliberato il 4 Luglio la dichiarazione dello stato di emergenza,fino al 31dicembre 2022,per la… - messveneto : Siccità, via libera allo stato di emergenza per salvare l’agricoltura del Nord: Stanziati 36,5 milioni per Piemonte… - sbonaccini : ??#Siccità, accolta la richiesta di stato di emergenza: stanziati dal Consiglio dei ministri i primi 1?0?,9? milion… -