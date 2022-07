Si stacca pannello su Circumvallazione Casoria-Volla | tre auto danneggiate

(Di martedì 5 luglio 2022) Questa mattina i carabinieri del nucleo radiomobile disono intervenuti lungo laesterna di Napoli, in direzione di marcia. Unche copre un giunto di un ponte si èto ed è finito sulla strada. Ha danneggiato trema non ha fortunatamente ferito nessuno. L’area è stata messa in sicurezza dai carabinieri e dal servizio di viabilità della città metropolitana di Napoli. La viabilità è stata ripristinata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

