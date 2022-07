Si stacca pannello da un ponte e precipita sulla Circumvallazione | tre auto danneggiate

(Di martedì 5 luglio 2022) Momenti di paura si sono vissuti stamattinaesterna di Napoli. Unche copre un giunto di unsi èto ed è finito in strada. Treche procedevanosp1 km 25+004, in direzione Casoria-Volla, sono state L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Questa mattina i carabinieri del nucleo radiomobile di Casoria sono intervenuti lungo la Circumvallazione esterna di Napoli, sulla sp1 km 25+004 (sopraelevata) direzione di marcia Casoria-Volla, dove un pannello che copre il giunto di un ponte si è staccato ed è finito sulla strada. Ha danneggiato tre auto ma non ha